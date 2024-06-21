Çorum FK ile yolları ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek’in 3.Lig takımlarından Bursaspor’la büyük oranda anlaştığı belirtildi.

Biten sezonda Çorum FK formasıyla 33 resmi maçta 1748 dakika süre alan ve 3 gol atıp 6 asist yapan Ahmet İlhan ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. 36 yaşındaki kanat oyuncusu, özellikle alt liglerde transferin gözde oyuncuları arasında yer alırken, yeni sezonda 3.Lig 1.Grup’ta mücadele edecek olan Bursaspor ve Karşıyaka’nın deneyimli futbolcunun transferini bitirmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde oldukları belirtildi. Teknik direktörlük görevine eski futbolcularından Arjantinli Pablo Martin Battala’yı getiren Bursaspor’un maddi olarak daha cazip bir teklifte bulunduğu ve Ahmet İlhan’ın da teklife sıcak baktığı belirtildi.

Bursaspor’un, Ahmet İlhan’ın yanı sıra anlaştığı diğer futbolcuları teknik direktör Battala’nın imza töreninden sonra duyurmasının beklendiği kaydedildi.