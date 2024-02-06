Ahmet Duran Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Ahmet Duran, kurumlarının 23 yıldan beri yüzlerce öğrencinin hayallerine ulaşmasına yardımcı olduğunu belirterek, "En iyi olanın çalışarak kazanacağına inanıyoruz ve bu doğrultuda en iyi olmanın tek anahtarının çalışmak olduğunu biliyoruz.” dedi.

Çorum'da 2001 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, öğrencilerine sunduğu özgün eğitim modeli ve disiplinli çalışma prensipleriyle tanınan Ahmet Duran Eğitim Merkezi, sömestr tatili sürecinde öğrencilerini daha verimli bir şekilde hazırlamak amacıyla, Armina Otel'de 84 öğrencisine çalışma kampı düzenledi.

Geleneksel hale gelen yarıyıl kampında, öğrenciler, öğrendikleri konuları tekrar etme fırsatı buldu, teknolojik aletlerden, sosyal ortamdan yararlandı, 5 gün ailelerinden uzak kalarak sınavlara odaklanma fırsatını değerlendirdi. Günde yaklaşık 13 saat süren etütlerle, öğrencilerin dikkati toplandı ve güzel bir rekabet ortamı oluşturularak, yıllardır süregelen ders çalışma kamplarının yüksek verim alınan etkinlikler olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Ahmet Duran Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Ahmet Duran, bu tür etkinliklerle disiplin, azim ve rekabet duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Sadece sınav başarısı değil, aynı zamanda hayata hazırlık sürecinde de destek olmayı hedefleyen, başarı odaklı ve öğrenci merkezli bir yaklaşım gösteriyoruz” ifadesini kullandı.