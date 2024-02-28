Çorum’da ikamet eden, Satı ve Mehmet Demirci’nin oğlu, Menekşe Demirci’nin eşi, Alev, Aylin ve Mehmet Demirci’nin babaları, Hakan, Hüseyin ve Erhan’ın ağabeyleri, Hasan ve Fazlı Dalkılıç’ın kayınbabaları Ahmet Demirci hayatını kaybetti.

Önceki dönem Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir yöneticisi Cemal Dalkılıç’ın da dünürü olan Demirci’nin vefatı, derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Eymir Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ