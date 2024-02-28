Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın yeni dönem projelerini tanıtacak. 1 Mart Cuma günü yapacakları proje tanıtım toplantısına Çorum halkını davet eden Başkan Aşgın “Yeni dönemde Çorum Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“ÇORUM YÜZYILINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Yeni dönemde Çorum Yüzyılını hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Aşgın 41 proje ile Çorum halkının karşısına çıkacaklarını belirterek, “Çorum’a hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda, şehrimizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha kalkınmış bir yer haline getirmek için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi şeffaf, katılımcı, samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı ile halkımızı hizmet etmek ve şehrimizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Tevazu, samimiyet ve gayretle Çorum Yüzyılı’nı yeni dönemde hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.



PROJE TANITIM TOPLANTISI CUMA GÜNÜ

Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yeni dönem projelerini tanıtacağı toplantı 1 Mart 2024 Cuma günü saat 19.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.