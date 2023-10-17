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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Amatör Spor Haftası nedeniyle amatör spor camiasını ağırladığı kaynaşma yemeğinde yaptığı konuşmada müjdeleri peş peşe sıraladı.

Geçtiğimiz hafta, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek Çorum için bir takım girişimlerde bulunduklarını kaydeden Yusuf Ahlatcı, Mimar Sinan Semt Sahası’nın yenilenmesi için söz aldıklarını ifade ederken, yine TOKİ’deki atletizm sahasının da bakım ve onarımının yapılacağını dile getirdi. Gençlik merkezi ve yeni tenis kortlarının yapılacağını da kaydeden Yusuf Ahlatcı, Bakan Bak’la yaptıkları görüşmede bu konunun da gündeme geldiğini ve sözünü aldıklarını dile getirdi.

AMATÖR

SPOR EVİNİN

TAKİPÇİSİYİZ

Daha önce de gündeme gelen ve amatör spor camiasının en büyük ihtiyaçlarından biri olan Amatör Spor Evi için de girişimde bulunduklarını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Bakanımızla görüştük. İnşallah bu saydıklarımın hepsini yapmak, hizmete açmak bize nasip olacak. Buradan bunun sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

6 MİLYON

LİRALIK

DESTEK

Milletvekili Ahlatcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la yaptıkları görüşmede, amatör spor kulüpleri için 3 milyon liralık malzeme desteği sözünü aldıklarını da açıklarken, kaynaşma yemeğinde, 2024 yılı için Belediye tarafından yapılacak malzeme desteği miktarını 2 milyon lira olarak açıklayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da çağrı yaptı. Ahlatcı, “Belediye Başkanımızın açıkladığı 2 milyon lira yetmez. Bu rakamı 3 milyon lira olarak istiyoruz. 3 milyon liralık malzeme desteği hayırlı olsun” derken, Belediye Başkanı Aşgın da, rakamı 3 milyon liraya çıkarttıklarını söyledi.

Milletvekili Ahlatcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çorum Belediyesi tarafından yapılacak toplam 6 milyon liralık malzeme desteğine ilaveten, İl Özel İdaresi kanalıyla da bir destek daha sağlayacaklarını müjdelerken, “Bu yardımın ne kadar olacağını önümüzdeki günlerde açıklayacağım” dedi.

Ahlatcı, konuşmasının son bölümünde ise amatör spor camiasına seslenerek, “Ankara bir dostunuz, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olduğunu unutmayınız” dedi.