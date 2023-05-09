14 Mayıs Anneler Günü ile seçim gününün aynı güne denk gelmesi nedeniyle anneler günü kutlamasını önceden yapan Ahlatcı, “Ailemizin temel direği, sevgi, sabır ve fedakârlıkları ile bizi büyüten tüm annelerimiz bizim için çok değerlidir. Özel günler onların kıymetini bir kez daha hatırlatıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelere sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların taleplerini de dikkate alan Ahlatcı, seçildiği takdirde sorunların çözümü için çalışmalar yapacağını belirtti.

(Haber Merkezi)