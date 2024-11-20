Milletvekili Ahlatcı, gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çorum’a yönelik önemli eğitim yatırımlarını müjdeledi.

2024 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında, Çorum’da Çepni Mahallesi’ne 24 derslikli Çepni İlkokulu’nun yapımı için ihale onayı alındığını ve sürecin başlatıldığını belirten Ahlatcı, uzun yıllardır sorun olan Şehit Osman Aslan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin pansiyon ihtiyacının da çözüme kavuştuğunu ve ihale sürecinin başladığını ifade etti.

İSKİLİP İÇİN YENİ EĞİTİM YATIRIMI

Ahlatcı, İskilip ilçesinde eğitim alanında önemli bir adım daha atıldığını kaydederek, 12 derslikli Azmimilli İlkokulu’nun yık-yap kapsamında yeniden inşası için gerekli onayın verildiğini ve ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Milletvekili Ahlatcı, bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek, yatırımların Çorum eğitimin camiasına ve çocukların geleceğine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Editör: Haber Merkezi