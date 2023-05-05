Çorum Adliyesi ve Valiliği ziyaret eden Ahlatcı, kurum çalışanları ile tek tek selamlaşıp Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’ye destek istedi.

İlk olarak gittiği Çorum Adliyesi’nde kendisinin de avukat olması münasebetiyle büyük bir ilgiyle karşılaşan Ahlatcı, uzun süre adliye çalışanları ile sohbet etti, kolaylıklar diledi ve destek sözü aldı.

Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı duygulanan Ahlatcı, adliye çalışanlarını teşekkür ederek, her zaman yanlarına olacağının sözünü verdi.

Görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren Adliye ve Valilik personelini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kurum personellerinin talep ve isteklerini de dinleyen Ahlatcı, resmi kurum ve kuruluşları önemsediklerini söyledi.



“MEMURA EK ZAM VERİLECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası müjdesinin hatırlatan Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımızın 'Seçimden sonrası müjdem var' sözüyle 7500 TL üzerinde alan emekliler için gelirleri artırıcı düzenlemeler yapılacak ve memura ek zam verilecektir. Böylelikle memur ve emeklilere yapılan enflasyon üzerinde artışlarla alım gücü artırılacaktır” dedi.

Ayrıca gittiği kurumlarda bulunan vatandaşlarla da görüşerek, destek isteyen Ahlatcı, kurumlardan ayrılırken, misafirperverliklerinden ve gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı müdürlerine ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyaretleri sırasında Ahlatcı’ya AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. (Haber Merkezi)