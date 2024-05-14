Çorum’un sağlık alanındaki taleplerini Bakan Koca’ya aktaran Ahlatcı ve Günay, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla çeşitli çalışmaların yapıldığını ifade ettiler.

ÇORUM ÜZERİNE İSTİŞARE

Çorum’un sağlık alanındaki talep ve beklentilerini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ileterek çeşitli istişarelerde bulunan Ahlatcı ve Günay, “Kıymetli Bakanımıza nazik misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” dediler.

Editör: Haber Merkezi