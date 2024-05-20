Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nün 3. ligden 2. lige, ardından birinci lige yükselerek son yıllarda şehirde büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Yusuf Ahlatcı, takımın şimdi de süper ligin eşiğinde olduğunu hatırlatarak, Bodrumspor engelini de aşacaklarını vurguladı.

TARAFTARLARA DAVET

Çift maç usulü oynanacak Play-Off yarı finalinin ilk maçının bugün Çorum’da oynanacağını belirten Ahlatcı, bu önemli maçta Çorumlu sporseverlerin tribündeki yerlerini alarak takımlarını desteklenmesinin süper lig yolunda büyük önem taşıdığını kaydetti.

SÜPER LİG YAKIŞACAK

Çorum FK’nın süper lige çıkacağına yürekten inandığını dile getiren Ahlatcı, “Bizlere bu gururu ve sevinci yaşatan başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere tüm takımı yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum ki takımımız Bodrumspor engelini de aşarak final biletini alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehrimizin gururu Ahlatcı Çorum FK’mızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ