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Milletvekili Ahlatcı, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ve Çorum sanayisinin lokomotifleri olan firmaları ziyaret etti.

Her fırsatta iş insanlarının talep ve temennilerini dinlemeye özen gösterdiğini kaydeden Ahlatcı, Duduoğlu Çelik Döküm Fabrikası ve Golonya Kozmetik malzemeleri üretimi yapan fabrikalarda işlenen ürünlerin serüvenlerini yerinde görme imkânı bulduğunu söyledi.



Firma yetkililerinden yaptıkları üretim ve çalışma faaliyetleri hakkında bilgiler alan Milletvekili Ahlatcı, istihdam sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayan fabrika sahiplerine teşekkür etti.

Ahlatcı, “AK Parti kadroları olarak her zaman sanayicimizin ve üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Fabrikaları gezdiği esnada üretime katkı sağlayan işçiler ile de bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.



İşçilerin isteklerini dinleyen Milletvekili Ahlatcı, “Allah sizlere kaza bela göstermesin ailenizle sağlıklı ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum” dedi.

Ahlatcı, çalışan emekçilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.