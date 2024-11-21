Ziyarette, birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken merkez ve köylerinin en güzel hizmetleri alabilmesi için istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Ahlatcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, merkez mahalle muhtarlarına ve Osmancık köy muhtarlarına teşekkür etti.

Ahlatcı, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün Gazi Meclisimizde ziyaretimize gelen kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarı olarak, Merkez ve köylerimizdeki tüm hizmetlerle her alanda önemli hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz.”

Görüşmenin sonunda heyet, Milletvekili Ahlatcı’ya teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Editör: HABER MERKEZİ