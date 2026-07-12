Ahlatcı Kuyumculuk MESEM için ön kayıt süreci 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Merkezde gençler kuyumculuğu sektörün içinde öğrenecek.

Türkiye’nin ilk sektör içi kuyumculuk meslek eğitim merkezi olarak duyurulan merkezde, geleceğin kuyumculuk ustalarının sektörün içinde yetiştirilmesi hedefleniyor.

YENİ NESİL KUYUMCU

USTALARI YETİŞECEK

Ahlatcı Kuyumculuk MESEM, kuyumculuk alanında mesleki eğitim almak isteyen gençlere sektör içinde eğitim imkânı sunacak. Merkezde öğrenciler, üretimin kalbinde usta öğreticilerden eğitim alarak mesleğe hazırlanacak. Programla birlikte kuyumculuk sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor. Eğitim sürecinde öğrencilerin hem teorik bilgi hem de uygulamalı mesleki deneyim kazanması hedefleniyor.

ÖN KAYITLAR 13 TEMMUZ’DA

Ahlatcı Holding tarafından yapılan duyuruya göre Ahlatcı Kuyumculuk MESEM için ön kayıtlar 13 Temmuz’da başlayacak. Kuyumculuk alanında profesyonel kariyer hedefleyen adaylar, başvuru tarihlerini takip ederek kayıt sürecine katılabilecek.

Merkez, sektöre ilgi duyan gençlere doğrudan üretim ortamında eğitim alma fırsatı sunacak. Böylece adaylar, kuyumculuğun inceliklerini deneyimli ustalardan öğrenme imkânı bulacak.

EĞİTİM ÜRETİMİN

İÇİNDE VERİLECEK

Ahlatcı Kuyumculuk MESEM’de eğitimlerin sektörün kalbinde yürütülmesi planlanıyor. Öğrenciler, kuyumculuk üretim süreçlerini yerinde görerek mesleki becerilerini geliştirecek.

Bu modelle, mesleki eğitimin yalnızca sınıf ortamında değil, doğrudan üretim süreçleriyle birlikte verilmesi hedefleniyor. Adayların, eğitim sonunda kuyumculuk sektöründe profesyonel kariyere daha güçlü şekilde adım atması bekleniyor.

Türkiye’nin ilk sektör içi kuyumculuk meslek eğitim merkezi olarak duyurulan Ahlatcı Kuyumculuk MESEM, mesleki eğitim alanında dikkat çeken bir model sunuyor. Merkez, gençlerin kuyumculuk mesleğini usta-çırak ilişkisi ve modern eğitim anlayışıyla öğrenmesine katkı sağlayacak.

Kuyumculuk sektöründe sürdürülebilir üretim ve nitelikli insan kaynağı açısından bu tür eğitim merkezlerinin önem taşıdığı belirtiliyor. Ahlatcı Kuyumculuk MESEM’in, sektörde yeni nesil ustaların yetişmesine katkı sunması hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK