Ahlatcı Holding CEO’su Özkan Pala ve Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Ölmez’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Kahraman, “Ahlatcı Holding olarak yola çıkarken önceliğimiz üretimin, istihdamın artırılması, cari açığın azaltılması açısından katma değeri yüksek ürünlerin ihracının gerçekleşmesidir.

Çorum’da gençlerimizle sohbet ederken baktık ki bazı gençlerimiz, ortaokul, lise öğrencisi gençlerimiz çok güzel işler planlamışlar. Gençlerimiz bazı projelerini bize anlattı. Biz de, gençlerimizi dinleyerek neler yaptıklarını atölye ortamında görelim istedik ve Ahmet beyle gençlerimizi atölyede ziyaret ettik. Gençlerimiz hakikaten kendilerinden beklenmeyecek başarılı çalışmalara imza atmışlar.

Bu gençlerle yapılması gereken ne varsa yapalım karar aldık ve sponsor olarak desteğimizi devam ettiriyoruz” dedi.

Gençlere güvenlerinin tam olduğunu kaydeden Kahraman, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“1Haziran’da burada düzenlediğimiz basın toplantısı ile 500 başarılı gencimize iş garantili yazılım kursunun başladığını bildirdik. Bununla birlikte müracaatları aldık. 4530 talep var bugüne kadar. Bizim düşündüğümüzün 9 katı kadar bir talep geldi. Bu taleplerin içinde sıfırdan, yazılımla ilgisi olmayan gençlerimize ders verip, onları yazılımcı yapacağız diye bir şey söz konusu değil. Burada bazı bilgilere sahip olan gençlerimize, konularında ülkemizin en seçkin eğitimcileri ve uzmanlarının destekleriyle sahalarında otorite haline gelmesini sağlayacak bir altyapıyı oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda başvuruları 1 Ağustos’a kadar aldık. Şimdi önümüzde birkaç aşamamız var. Kursiyerleri SMS ve maille bilgilendirerek eğitime davet edeceğiz. Online sınava tabi tutacağız. Başarılı olan öğrencilerimizle yüz yüze eğitim çalışması başlayacak.”

Kursun Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Kasım Kahraman, “Konularında uzman kişilerle, uzman kurum ve kuruluşlarla birlikte bu çalışmalarımızı neticelendireceğiz. Bu 500 gencimizi yetiştirdiğimizde, kendilerinin işleri hazır olacak. Her türlü çalışma ortamı hazır. Yapacakları işleri hazır. Yeter ki bu gençlerimizi yetiştirelim. Kursiyerlerimizden hiçbir şekilde kurs, eğitim, sınav ücreti adı altında hiçbir şekilde ücret alınması da söz konusu değil.

Sınav 17 Ağustos’ta saat 13.00’de başlayıp ertesi gün 13.00’de sona erecek.

Ancak bu, sınav süreci 24 saat olacak anlamına gelmiyor” dedi. (Nurdan AKBAŞ-Tugay GÖKTÜRK)

