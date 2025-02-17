Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş., hisse değerini korumak ve yatırımcılarını desteklemek amacıyla 600 milyon TL’lik hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Yönetim Kurulu tarafından alınan bu karar, şirketin Borsa İstanbul’daki hisse performansını dengelemek ve hissedar haklarını korumak amacıyla hayata geçirildi.

YÖNETİM KURULU

KARARI ONAYLADI

Ahlatcı Doğal Gaz, 14 Şubat 2025’te gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında geri alım programını oybirliğiyle onayladı. Bu program, hisse fiyatlarında istikrar sağlamak ve yatırımcı güvenini artırmak amacı taşıyor.

30 MİLYON ADET

PAY GERİ ALINACAK

Şirket, geri alım sürecinde azami 30 milyon TL nominal değerli, 30 milyon adet hisse almayı planlıyor. İşlemler, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da gerçekleştirilecek.

GERİ ALIMA 600 MİLYON TL

Ahlatcı Doğal Gaz, 600 milyon TL’lik geri alım fonunu tamamen özkaynaklarından karşılayacak. Şirket, bu adımın finansal yapısına olumsuz bir etkisi olmayacağını belirtti.

SÜRE 6 AY

Yönetim Kurulu, geri alım programının süresini maksimum altı ay olarak belirledi. Program kapsamında atılacak adımlar ve gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaşılacak.