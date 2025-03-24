Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne verilen 1 haftalık milli ara sona erdi. Heyecan 28-31 Mart tarihlerinde oynanacak 31.hafta maçlarıyla devam edecek olup, kalan son 8 haftada Ahlatcı Çorum FK’yı çok zor bir fikstür bekliyor.

EVDE 3, DIŞARIDA 5 MAÇ

Milli araya 45 puanla 7.sırada giren Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 30 haftalık periyotta Amed Sportif Faaliyetler’le birlikte deplasmanda en az maç (14) oynayan iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu yüzden normal sezonun son 8 haftasında sahasında 3,deplasmanda ise 5 maç oynayacak.

KRİTİK PERİYOT PENDİK MAÇIYLA BAŞLIYOR

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da play-off oynamayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK, milli ara dönüşündeki kritik 8 haftalık periyodun ilk maçını 29 Mart Cumartesi günü, İstanbul’da Pendikspor’la oynayacak.

5 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un bir başka temsilcisi Esenler Erokspor’u konuk edecek olan kırmızı-siyahlı takım, 9 Nisan Çarşamba günü Erzurumspor’la deplasmanda karşılaşacak.

ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN

13 Nisan Pazar günü Manisa FK ile Çorum’da karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, 19 Nisan Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler’le Diyarbakır’da, tarihi henüz belli olmayan maçta ise Ankaragücü ile olmak üzere üst üste iki deplasman maçına çıkacak.

Normal sezonun son iç saha maçında Şanlıurfaspor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, son hafta maçında ise İstanbulspor’la İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

ÇORUM FK’NIN KALAN MAÇLARI

29 Mart Cumartesi

Pendikspor (D)

5 Nisan Cumartesi

Esenler Erokspor

9 Nisan Çarşamba

Erzurumspor (D)

13 Nisan Pazar

Manisa FK

19 Nisan Cumartesi

Amed Sportif (D)

BELLİ DEĞİL

Ankaragücü (D)

Şanlıurfaspor

İstanbulspor (D)