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Başkanlığını hemşehrimiz Avukat Fatih Maden’in yaptığı PFDK, “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin gerçekleştiği Doğu Tribün D3 ve D4 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının boloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçı olan Boluspor maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.

Manisa FK ve Bodrum FK’ya da tribün kapatma cezası veren PFDK, Bandırmaspor maçında “rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle kırmızı kart gören Kocaelisporlu futbolcu Tanque’ye 2 resmi maçtan men, aynı maçta “hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hakarette” bulunan Bandırmaspor antrenörü Polat Canbolat’a ise 1 resmi maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağı ile 19.500 lira da para cezası verdi.