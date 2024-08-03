Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'ndeki ikinci sezonunu geçirecek olan Ahlatcı Çorum FK saha çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz günlerde Başkan Oğuzhan Yalçın tarafından yenilenen yeni yönetim de kaynak bulmak için reklam çalışması başlattı.

Ahlatcı Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda, saha kenarında yer alan led reklam panolarına reklam için Çorum ve çevre illerde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar 25 firma ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Kulüp Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, led reklam anlaşmalarıyla ciddi bir gelir hedeflediklerini belirtirken, hedeflerinin en az 45 reklam almak olduğunu söyledi.



Şu ana kadar yürütülen çalışmalar çerçevesinde anlaşma sağlanan 25 firmanın 19'unun Çorum dışından olduğuna dikkat çeken Tuğrul Topuz, yeni yönetimin yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğunu kaydetti.

FİRMALARA

FORMA

Öte yandan, led reklamı veren firmalara Ahlatcı Çorum FK'nın yeni formaları hediye ediliyor. Bu doğrultuda, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Bektaş, Asbaşkan İsmail Kabakçı, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer Özkul, dün Samsun ve Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdiler. Çorum FK'lı yöneticiler, Amasya'da Kozlu A.Ş., Samsun'da ise Ulusoy A.Ş., SH Lojistik, Hedef Gümrük Müşavirliği ve Samsun Port firmalarının yetkililerine Çorum FK forması hediye ettiler.