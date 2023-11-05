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Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Serkan Özbalta ile telefonda bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda taraflar arasında anlaşma sağlandı. Bugün akşam saatlerinde Çorum’a gelecek olan Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşıldığı belirtilirken, teknik direktör Tahsin Tam’ın da yardımcı antrenör kadrosunda yer alan Can Güçer ve Barış Üzbey’in de Serkan Özbalta’nın ekibinde yer alacakları öğrenildi. Kadroda ayrıca Çorumlu bir antrenörün de yer alacağı bilgisine ulaşıldı.

5 Şubat 1979 Trabzon doğumlu olan Teknik Direktör Serkan Özbalta, en son geçen sezon 1.Lig ekibi Sakaryaspor’u çalıştırdı. Özbalta, antrenörlük kariyerinde Keçiörengücü, Manisa FK, Altay, Hatayspor ve Sakaryaspor’da görev yaptı.

UEFA A Lisans teknik direktörlük belgesine sahip olan Serkan Özbalta, genelde hücum ağırlıklı bir oyun anlayışını benimsiyor.