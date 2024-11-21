Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 13.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 24 Kasım Pazar günü, İstanbul deplasmanında Esenler Erokspor’la oynayacağı maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Esenler Erokspor Stadyumu’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını ise Kastamonu bölgesinden Nurettin Dinçer Demir ile Ankara bölgesinden Yusuf Susuz yapacak. Konya bölgesinden Burak Akdağ da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

COŞKUNSES’LE NGALİBİYET YOK

28 yaşındaki Reşat Onur Coşkunses kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda galibiyet sevinci yaşayamazken, 2021-2022 sezonunda, sahasında Diyarbekirspor’la 1-1, geçen sezon ise deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçlarda Çorum FK’lı futbolcular 5, rakip takım oyuncuları ise 6 sarı kart gördü.

EROKSPOR 1 GALİBİYET 1 YENİLGİ ALDI

Reşat Onur Coşkunses, Esenler Erokspor’un da bugüne kadar 2 maçında düdük çaldı. İstanbul temsilcisi, Coşkunses’in yönettiği maçlarda bu sezon sahasında Yeni Malatyaspor’u 2-1 yenerken, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Osmaniyespor’a 2-0 kaybetti. Bu maçlara Esenler Eroksporlu futbolcular 5, rakip takım oyuncuları ise 4 sarı kart gördü.

KLASMANDA 53 MAÇ YÖNETTİ

İzmirli hakem Reşat Onur Coşkunses, hakemlik kariyerinde bugüne kadar 1.Lig’de 19, 2.Lig’de 17, 3.Lig’de 14, Türkiye Kupası’nda ise 3 olmak üzere 53 maçta düdük çaldı. Bu maçların 23’ünü ev sahibi takımlar, 15’ini deplasman takımları kazanırken, 15 karşılaşma ise berabere bitti.