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Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı yaptığı açıklamada; “Doğduğumuz, doyduğumuz topraklara olan sevdamızın sarsılmaz bir göstergesi olarak her fırsatta yapmış olduğumuz yatırım ve katkı zincirinin yeni bir halkasına Çorum Futbol Kulübü’müze isim sponsorluğunu ekledik.

Türk sporuna ve sporcusuna olan inancımız tamdır. İnanıyoruz ki, Kulübümüz gelecek sezonda Türkiye Süper Ligi’nde mücadele edecek Anadolu takımları arasındaki hak ettiği yeri alacaktır. Biz de buna vesile olmaktan, katkı koymaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız. Türk sporuna, Çorum Futbol Kulübü’müze, taraftarlarımıza ve Çorum’umuza hayırlı olsun” dedi.

Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Çorum Futbol Kulübü’nü önceki senelerde de destekleyen Ahlatcı Holding, 2023-2024 sezonunda kulübün isim sponsorluğunu üstlendi. Ahlatcı Holding, bu iş birliğiyle ülkemizde genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasını, Anadolu Futbol Kulüplerinin desteklenerek Avrupa Liglerinde ülkemizi temsil etmelerine katkı koymayı hedefliyor.

40 yılı aşkın süredir Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam eden Ahlatcı Holding, başta kıymetli maden altın olmak üzere finans, enerji, sağlık, otomotiv, gayrimenkul, nanoteknoloji, havacılık savunma sanayi sektörlerinde 44 şirketiyle faaliyet göstermekte, yaklaşık 5000 kişiye istihdam sağlıyor.

Tüm faaliyet alanlarında güçlü iş birliği ekosistemi modelleriyle sürdürülebilir dijitalleşme stratejisi sayesinde her geçen gün teknolojiye özellikle de dijitalleşmeye daha fazla yatırım yaparak hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren Ahlatcı Holding, son yıllarda yapmış olduğu finans, kıymetli madenler, ileri teknoloji, enerji ve savunma sanayinde yapmış olduğu yatırımlarla 2022 yılında Fortune 500 listesinde 3 şirketinin yıllık toplam faaliyet hacmiyle Türkiye’nin altın değerindeki 4’üncü şirketi olarak ekonomi liginde yerini aldı.

Dünyada 36 ülkeye 5 milyar$ ihracat yapan yıllık 1 Trilyon 348 milyar TL yıllık cirosuyla mücevher sektöründe lider Ahlatcı Holding Türk sporu ve sporcusuna olan desteğini futbolla Çorum Futbol Kulübüne isim sponsoru olarak geri dönüyor. Daha önce de Çorum Futbol Kulübü’ne farklı şekillerde adını veren Ahlatcı Holding, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda mücadele edecek olan Çorum Futbol Kulübü’nün 2023-2024 sezonunda isim sponsorluğunu üstlendi.

Ankara’da yapılan imza törenine; Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum Futbol Kulübü Onursal Başkanı ve Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın katıldı.

İmza töreni sonrasında Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı basına yaptığı açıklamada; “Ahlatcı Holding olarak inanıyoruz ki her alanda bilime, bilgiye, zekâya ve yenilikçi teknolojinin olanaklarına inanan gençlerin yetiştirilmesine destek olmak hepimizin en öncelikli görevleri arasındadır.

Bunun için toplumun her alanında hizmet edecek sağlıklı dinamik, sosyal ve dünya standartlarında bir gençlik yetiştirmeliyiz. Artık dijital dönüşümün, teknolojinin yanında spor alanında da yatırım yapanların kazanacağı bir dünyada yaşıyor ve yarışıyoruz.

Hem gençlerin parlak zihinlerinden hem de sportif yeteneklerinden faydalanarak yeni Türkiye’yi tanımlamak ve küresel rekabette ülkemizin elini güçlü kılmak zorundayız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle doğduğumuz, doyduğumuz topraklara olan sevdamızın sarsılmaz bir göstergesi olarak her fırsatta yapmış olduğumuz yatırım ve katkı zincirinin yeni bir halkasına Çorum Futbol Kulübü’müze isim sponsorluğunu ekledik.

Türk sporuna ve sporcusuna olan inancımız tamdır. İnanıyoruz ki, Kulübümüz gelecek sezonda Türkiye Süper Ligi’nde mücadele edecek Anadolu takımları arasındaki hak ettiği yeri alacaktır. Biz de buna vesile olmaktan, katkı koymaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız. Türk sporuna, Çorum Futbol Kulübü’müze, taraftarlarımıza ve Çorum’umuza hayırlı olsun” dedi.