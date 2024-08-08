Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2024-2025 Sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda Ümraniyespor’la oynayacağı maçı Eskişehir bölgesi A klasman hakemi Süleyman Bahadır yönetecek. Saat 21.00’de başlayacak maçta Süleyman Bahadır’ın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Muhammet Ali Doğan ve Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş yapacak. İzmir bölgesinden Yiğit Arslan ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

BAHADIR’LA İKİNCİ KEZ

Orta hakem Süleyman Bahadır, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekip, Süleyman Bahadır’ın yönettiği maçta, geçen sezonun 19.haftasında, deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenmişti.

Bahadır, Ümraniyespor’un da daha önce 1 maçında düdük çaltı. İstanbul ekibi, bu maçta geçen sezonun 33.haftasında konuk ettiği Erzurumspor’u 2-0 mağlup etti.