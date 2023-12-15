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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, son 3 maçında 10 gol atarak 9 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, ligin en golcü 3 takımından biri olarak dikkat çekiyor.

Ligin 15.haftası geride kalırken, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgisi bulunan Ahlatcı Çorum FK, topladığı 23 puanla 8.sırada yer alıyor. Bu maçlarda 27 gol atan Çorum temsilcisi, kalesinde ise 17 gol gördü.

ZİRVEDE EYÜP VAR

Ligin en golcü takımları sıralamasında, puan cetvelinin 1.sırasında yer alan 39 puanlı Eyüpspor bulunuyor. 42 golle aynı zamanda Türkiye profesyonel liglerinin de en golcü takımı olan Eyüpspor’u, 27’şer golle Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor takip ediyor. Sakaryaspor 22 golle 1.Lig’in golcü takımları sıralamasında dördüncü, Göztepe 21 golle beşinci sırada yer alıyor. 2 puanla son sırada yer alan Altay, aynı zamanda en az gol atan takım durumunda da. İzmir temsilcisi, 15 maçta sadece 7 gol bulabildi.

136 TAKIM ARASINDA İLK 15’DE

Ahlatcı Çorum FK, Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 136 takım arasında en golcüler sıralamasında dokuzunculuğu paylaşıyor. Eyüpspor’un 42 golle zirvede yer aldığı golcü takımlar sıralamasında, Fenerbahçe 40 golle ikinci, 3.Lig ekibi Adana 1954 FK 36 golle üçüncü, 2.Lig ekibi Esenler Erokspor 32 golle dördüncü, Galatasaray 31 golle beşinci sırada bulunuyor. 29’ar puanlı 1461 Trabzon ve Kastamonuspor’un ardından 28 golle 3.Lig ekibi Karaköprü Belediyespor 8.sırada yer alırken, Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve İskenderunspor ise dokuzunculuğu paylaşıyor.