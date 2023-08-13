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STAT: Sancaktepe 15 Temmuz

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe ***, Muhammed Ali Doğan ***, Barış Çiçeksoyu ***

4.HAKEM: Burak Olcar.

TUZLASPOR: Angeler *, Sadık *, Mehmet Coşkun *, Awuku *, Gökhan *, Mehmet Taş * (İmbula *), Mata **, Bünyamin *, Adeniyi * (Dk. 64 Mamadou Ba *), Muhammed *, Guede *

YEDEKLER: Murat, Hurşit Görkem, Bakhtıyar Hasanalizade, Halef, Mustafa Emre, Resul, Erkan, Ahmet

TEKNİK DİREKTÖR: Eren Şafak

AHLATCI ÇORUM FK: Ali Türkan ***, Serkan ***, Erkan ***, Zargo Toure ***, Adem ***, Ferhat ***, Geraldo ** (Dk. 77 Suat *), Atakan Akkaynak ** (Dk. 77 Murat *), Thomas **** (Dk.83 Sinan *), Gökhan ** (Dk. 66 Atakan Cangöz *), Ozan ** (Dk. 66 Ahmet İlhan *)

YEDEKLER: Hasan Hüseyin, Michael Ologo, Berkay Can, Süleyman, Sadık Arda, TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOLLER: Dk. 5 (penaltıdan) ve 50 (penaltıdan) Thomas, Dk. 11 Ferhat

SARI KARTLAR: Awuku (Tuzlaspor), Ferhat, Serkan (Çorum FK)

Ahlatcı Çorum FK, geçen sezondan bıraktığı yerden devam ediyor. Geçen sezonu İstanbul’da 3-2’lik Arnavutköy galibiyetiyle tamamlayıp şampiyonluk kupasını kazanan Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’deki ilk maçında, İstanbul’da bu kez Tuzlaspor’u 3 golle devirdi.

Ahlatcı Holding’in isim sponsoru olduğu Kırmızı-Siyahlı ekip, Tuzlaspor’u 5 ve 50.dakikalarda Thomas, 11.dakikada da Ferhat’ın golleriyle 3-0 yenerek sezonu süper bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmayı 600 civarında Çorum FK taraftarı, 200 civarında da Tuzlaspor taraftarı izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 5: GOL! 3.dakikada, Çorum FK kalecisi Ali Türkan’ın uzun gönderdiği topu Thomas kafayla aşırdı, ceza yayının sağından içeri giren Geroldo, kaleci Angeler’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından, 5.dakikada atışı kullanan Thomas, kalecinin sağına sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 11: GOL! Fark ikiye çıktı. Soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan’ın yerden altı pasa çıkarttığı top savunmadan sekip Thomas’a geldi, golcü futbolcu bekletmeden topu Ferhat’ın önüne bıraktı, Ferhat altı pasın köşesinden sert vurdu: 2-0.

DAKİKA 13: Tuzlaspor etkili geldi, Erkan Kaş’ın kalecisine geri pasında araya giren Mehmet Taş, sakatlanma pahasına vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

DAKİKA 18: Tuzlaspor’un kazandığı serbest vuruşta, Muhammed Demirci’nin ceza sahasına gönderdiği topa savunma müdahale edemedi, Gökhan altı pasın sağ köşesinden sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 40: Tuzlaspor atağında, Mata ceza yayının geresinden vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 50: GOL! Ahlatcı Çorum FK ilk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da iyi başladı. 47.dakikada ani gelişen Çorum FK atağında, Atakan Akkaynak ceza sahası dışından vurdu, kaleci Angeler topu direkt dibinden kornere çeldi. Soldan Gökhan’ın kullandığı köşe vuruşunda, Thomas topsuz alanda Awuku tarafından yere indirilince VAR devreye girdi. İncelemenin ardından orta hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Pozisyonu izleyen Kayatepe penaltı noktasını gösterdi. 50.dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Thomas, topu sola, kaleciyi sağa gönderdi: 3-0.

DAKİKA 70: Tuzlaspor’un kazandığı serbest vuruşta, Sadık topu altı pasa gönderdi, yere düşen topu kaleci Ali sektirdi ancak ikinci hamlede gol çizgisinde bloke etmeyi başararak karambole izin vermedi.

DAKİKA 89: Tuzlaspor atağında, Bünyamin’in pasında, altı pasın sol çaprazında Mata gelişine vurdu, top kaleci Ali’de kaldı.

DAKİKA 90+1: Ani gelişen Çorum FK atağında, Ahmet İlhan soldan ceza sahasına girdi, yerden ön direğe çıkarttığı topu Sinan kaleye vurdu, son anda Awuku ayak koydu.