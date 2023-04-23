Ahlatcı, bayramın 2’nci günü Bayat ilçesinde teşkilat ve vatandaşlarla bayramlaştı. Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve partililer tarafından karşılanan Ahlatcı, parti binasında yaptığı toplantıda seçim sürecinde yapılacak çalışmalar ve programlar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Bayat’ın birçok mahallesinin doğalgaza kavuştuğunu, diğer kalan mahalleler içinde çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Ahlatcı, teşkilatlardan 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde başarılı olmak için gece-gündüz çalışmalarını istedi.

Bayat'ın tamamını doğalgaza kavuşturacaklarının müjdesini de veren Ahlatcı, seçildiği takdirde Bayat İlçesi'nin en geç milletvekili olacağını söyledi.

Bayat ziyareti sırasında AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı'ya AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti SKM Başkanı Mustafa Alagöz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Bünyamin Aydemir, Mustafa Kılıç, Ahmet Bayraklı, Mustafa Gökgöz, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Onur Civan, Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna eşlik etti. (Haber Merkezi)