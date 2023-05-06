Çorum'un Bayat ilçesine çıkarma yapan Ahlatcı, ilçede kurulan halk pazarını gezdi ve esnaf ziyaretin de bulundu.

Pazar yerinde vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Ahlatcı, onların hal ve hatırını sorarak isteklerinin olup, olmadığını sordu .

Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Ahlatcı, sohbet edip sorunları dinledi.

Bayatlılara gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür eden Ahlatcı, “İnsanı misafirperver, esnafı samimi olan Bayat ilçemizin bugün AK Parti sevdası görülmeye değerdi” dedi.

Bayat'ta gördüğü ilgiden dolayı memnun olduğunu belirten Ahlatcı, AK Parti'nin yine Bayat'ta rekor oy alacağını ifade etti.

Vatandaşlara ve esnafa 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin öneminden bahseden Ahlatcı, “AK Parti iktidarlarında Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar eğitimden sağlığa, ulaşımdan yerli ve milli sanayi hamlesine kadar güzel işlere imza atıldı. Bu kazanımların korunması ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu doğrultusunda yeni hedeflere ulaşılması adına milletimiz yine desteğini gösterecektir” diye konuştu.

Çorum’da hedeflerinin 4 milletvekili çıkarmak olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, “Bayat ilçemizdeki esnaf ve vatandaşlarımızdan partimize çok olumlu yaklaşım olduğunu görüyoruz. Asla istikrarı bozmak istemiyorlar. Ziyaret ettiğim esnaflar, Çorum'da 4 milletvekilini de mutlaka almamız gerektiğini söylüyorlar. Çok şükür Türkiye üzerinde oynanan çirkin oyunları esnaf ve vatandaşlarımız farkına varmış. Şimdi 6'sı 7’si bir araya gelerek ittifak oluşturuyorlar. Muhalefetin kumpaslarına ve iftiralarına karşı milletimizin gönlünü asla çelemeyeceklerine Bayat'ta şahit olduk. Milletimizin gönlünde nasıl taht kurduysak bundan sonra da aynı duruşumuzu sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ahlatcı'ya Bayat ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

(Haber Merkezi)