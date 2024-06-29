Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) tarafından 26 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde genel kurul kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

Rotaborsa'nın haberine göre, 24 Temmuz tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 0,0192307 TL, net 0,0173076 TL temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Ahlatcı Holding'ten yapılan açıklamada; "Şirketimizin 11.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 03.06.2024 tarihli ve 2024/07 sayılı “Kâr Payı Dağıtımı”na ilişkin Yönetim Kurulu kararının yatırımcılarımızdan gelen talep ve öneriler kapsamında aşağıdaki gibi revize edilmesine karar verilmiştir. TFRS’ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 3.101.599.425 TL tutarında ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan “Bağışlar” ilave edildikten sonra, 3.170.384.612 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluştuğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarında ise Net Dönem Kârı 151.676.729 TL olup bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 144.092.892 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemize ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için net 0,0173 TL nakit kâr payına tekabül eden brüt 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) tutarında kâr payı dağıtılmasına,

• Geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

• Kâr payı ödeme tarihinin 24.07.2024 olarak belirlenmesine,

• Bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı Şirketimizin 26.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.