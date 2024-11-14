“14 Kasım Dünya Diyabet Günü” kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlı Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi koordinasyonunda AHL Park’ta stant açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta “Diyabet Hastalığı” ile ilgili broşürler dağıtılırken, diyabet hastalığının tanıtımı da yapıldı.

Ayrıca isteyen vatandaşların kan şekeri ölçümlerinin de yapıldığı etkinlikte Dyt. Kübra Orman tarafından vatandaşlara “Diyabet Hastalığında Beslenme” hakkında bilgi verildi.

Editör: HABER MERKEZİ