Alınan bilgiye göre merkez Büğdüz Köyün'de yaşayan Ahmet K.(66)'ya ait evin samanlık ve ahır kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Akmet K. ve Sultan K.(58), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ayrıca ahırda bulunan 2 buzağı telef oldu. Çok miktarda hayvan yemi, saman ve muhtelif malzeme tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.    

Patlayan tüp evi ve samanlığı kül etti Patlayan tüp evi ve samanlığı kül etti

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK