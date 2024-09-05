Dijital müzik platformu fizy, Ağustos ayında da müzik severlerin tercihi oldu. Ağustos’ta fizy listelerinde birinci sıraya Emre Fel’in “Sana El Pençe Durmam” adlı şarkısı yerleşti. Ağustos ayının en çok dinlenen sanatçıları sıralamasında, Semicenk birinciliği kimseye bırakmadı.

En çok aratılan şarkıcılarda birincilik Tarkan’ın olurken, en çok izlenen videolarda, “Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü” öne çıktı. Dijital müzik platformunda ayın en çok dinlenen podcast kanalı ise “Ortamlarda Satılacak Bilgi” oldu. fizy, Ağustos ayında en fazla İstanbul’da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep yer aldı.

Dijital müzik platformunda Ağustos ayında kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında ‘fizy Top 50 Yerli’, ‘fizy Trend’, ‘Karışık Kaset’ ve ‘En Yeniler’ öne çıktı.

Editör: İHA AJANS