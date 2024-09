İki boyutlu malzemelerin fiziksel, süperiletkenlik ve kuantum özelliklerinin araştırılması kapsamında çalışmalarını Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde bulunan fizik enstitüsünde (Institute of Pyhsics, Zagreb) geçici olarak yürüten Doç. Dr. Karaca, son 13 yıldır Nobel Fizik ödüllerinin verildiği ve son 40 yıldır Nobel ödüllerinin yüzde 65’inin seçildiği “Physical Review Letters” dergisinde “Pressure-Sensitive Multiple Superconducting Phases and Their Structural Origin in Van der Waals HfS2 Up to 160 GPa” başlıklı çalışmasını yayımladı.

“ELEKTRİK FATURALARI AZALABİLİR”

Doç. Dr. Karaca, yaptığı çalışmayla birlikte HfS2 malzemesinin süperiletkenlik özelliklerini ve bu özelliklerin yapısal değişimlerle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu ortaya koydu. Süperiletkenlik ile birlikte bazı metaller ve onların bazı bileşiklerinin yeteri kadar düşük sıcaklıklarda soğutulduğunda elektriğin kayıpsız olarak aktarılabileceğinden bahsetti. Bunun sonucunda oda sıcaklığında dayanıklı süperiletkenlerin elektriği kayıpsız şekilde aktarılmasıyla birlikte daha fazla enerji tasarrufu gerçekleştirilerek hem elektrik faturalarında azalmanın yaşanabileceğini hem de ülkenin enerji açığının da kapanmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

“NOBEL KOMİTESİNİN DİKKATİNİ ÇEKEBİLİRİZ”

Doç. Dr. Karaca, “Yaptığımız bu çalışma bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. İki boyutlu malzemelerin süperiletkenlik ve kuantum özelliklerini incelediğimiz bu çalışma, başta yapay zekâ da olmak üzere gelecekteki teknolojilere ışık tutacak nitelikte” dedi.

Enerji ihtiyacının önemli olduğu günümüz dünyasında oda sıcaklığında dayanıklı süperiletkenleri keşfederek, dünyadaki bir eksikliği tamamlamış olmayı hedeflediklerini kaydeden Karaca, böylelikle Nobel Komitesinin dikkatini çekerek fizik alanında Türkiye’ye Nobel ödülünü getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Doç. Dr. Ertuğrul Karaca, bu başarıya ulaşmasında kendisine destek olan tüm ekip arkadaşlarına ve Sakarya Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti. Gelecekte de bilimsel çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirten Karaca, Türkiye’yi gururla temsil etmeye devam edeceğini ifade etti.

