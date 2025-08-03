Ağustos ayında Ankara, Amasra, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Konya, Samsun, Rize ve Zonguldak pedallara ev sahipliği yapacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu, ağustos ayında 13 farklı şehirde, 4 ülkede 21 ayrı organizasyonla bisikletin her disiplinine hayat verecek. Erzurum'dan Rize'ye, Karaman'dan Erzurum'a uzanan bu zengin takvim; MTB (Dağ Bisikleti), Yol ve Pist disiplinlerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yarış ve kampları kapsıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, ağustos ayında Türkiye'nin dört bir yanında düzenleyeceği bisiklet organizasyonlarıyla, Türkiye'yi adeta bir bisiklet coğrafyasına dönüştürüyor. Yol, dağ ve pist bisikleti disiplinlerini kapsayan bu çok yönlü takvim; hem milli sporculara uluslararası arenada yarışma imkanı sağlayacak hem de ev sahibi şehirlerin spor kültürüne ve tanıtımına önemli katkılar sunacak. Ağustos ayında Ankara'dan Samsun'a, Bursa'dan Kahramanmaraş'a her yerde bisiklet... Ağustos ayı boyunca yol, dağ bisikleti, pist bisikleti olmak üzere 3 farklı disiplinde, 20 yarış, 1 deneme etkinliği düzenlenecek. Ankara, Amasra, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman Konya, Samsun Rize ve Zonguldak'ta etkinlikle yapılacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu takvim; bisikletin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini desteklerken, altyapı gelişimini, şehir içi ulaşım farkındalığını ve genç nesillerin spora yönelimini de teşvik ediyor. Milli bisikletçiler, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda yer alacak. Türkiye'de düzenlenecek organizasyonların yanı sıra Macaristan, Belçika, İsveç ve Hollanda'da düzenlenecek şampiyonalarda Türk sporcular da pedal çevirecek.