Çorum'un Alaca ilçesinde müstakil evin tandır bölümünde yakılan ateşin çatıya sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Çinçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilaver A.'ya ait evin tandır kısmında kullanılmayan malzemeler yakıldığı sırada alevler, çatıda bulunan plastik su borularına sıçradı. Boruların tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm çatıyı ve müştemilat kısmını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muhabir: İHA AJANS