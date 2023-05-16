Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında bir açıklamada bulundu.

Agah Karapıçak seçimlerle ilgili açıklamasında; “Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in işaret ettiği "21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye" hedefimiz doğrultusunda ilimizden 21 yıl aradan sonra TBMM'ye Milletvekili gönderiyor olmanın haklı gururunu şükrederek yaşıyoruz. Öncelikle bizlere, Çorum'umuzda hemşehrilerimize hizmet etme imkanı vererek bu gururu yaşamamızı sağlayan, Türk Dünyası'nın Bilge Lideri Saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'e saygı ve hürmetle teşekkürlerimizi sunuyorum” görüşüne yer verdi.

“Çorum için gelecek Milliyetçi Hareket diyerek” çıktıkları yolda kendilerini Genel Başkanları Devlet Bahçeli’ye mahcup etmeyerek teveccüh ve desteklerini esirgemeyen Çorumlulara şahsı, teşkilatları ve Milletvekili adayları adına en kalbi şükran ve teşekkürlerimi sunan Agah Karapıçak yaptığı açıklamayı şu şekilde sürdürdü: “Sorumluluk alanlarında teşkilat disiplini ile çalışmalarını yürüterek aziz hemşehrilerimize Milliyetçi Hareketi’n hedeflerini anlatan, Cumhur İttifakı ruhuyla sahada çalışmalarını gerçekleştiren değerli il yönetimime, KAÇEP Birimi Başkan ve üyelerine, tüm ilçe başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi üyelerimiz ve belediye meclisi üyelerimize, il ve ilçe ocak başkanlarımız ve yönetimlerine, sendikamız, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarımız ve yöneticilerine, değerli muhtarlarımıza, önceki dönemlerde görev yapmış olan ve Milliyetçi Hareket’in ilimizdeki başarısına destek olan il ve ilçe başkanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

“MİLLETLE BİR VE BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ayrıca aday adaylığı sürecinden başlayarak son ana kadar saha çalışmalarında yer alan 28. Dönem milletvekili aday adaylarımıza, milletvekili adaylarımıza ve özellikle, ilimizin sorunlarına hakim, bilgisi ve 21. Dönemde edinmiş olduğu tecrübesiyle sahaya hakim olarak çalışmalarını yürüten, bizleri ve ilimizi TBMM’de en güzel şekilde temsil edeceğine inandığımız, değerli büyüğümüz Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı Bey'e teşekkür ediyorum.

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm teşkilatlarımızla yeni zaferlere ulaşmak üzere çalışmalarımıza bugünden başlayarak milletimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Partimize ve Cumhur İttifakı’na destek vermelerinden dolayı tüm hemşehrilerimize tekrardan teşekkür ediyor, 28 Mayıs 2023 tarihinde hep birlikte Türkiye’yiz iradesi ile istikrarımızın süreceğine, istiklalimizi koruyacağımıza yürekten inanıyorum. Allah bizleri mahcup etmesin. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır. Selam, saygı ve muhabbetlerimle...”