AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merkezinde saat 04.32'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, sarsıntıyı şiddetli şekilde hissettikleri yorumunda bulundu.

Aşgın: Geçmiş olsun #Afşin ...

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "11.26'da meydana gelen, merkez üssü Afşin olan 4.7 şiddetindeki depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun." dedi.