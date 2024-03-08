Bilindiği üzere Alaca’da oynanan ve 1-1 sona eren Alaca Belediyespor-Mimar Sinanspor maçının ardından Mimar Sinan yönetimi Alaca temsilcisinin maç listesinde genç oyuncu bulundurma kuralını ihlal ettiği için Çorum Futbol Disiplin Kurulu’na itiraz etmişti. Mimar Sinanspor’un itirazı üzerine Disiplin Kurulu maçı 3-0 hükmen Mimar Sinanspor lehine sonuçlandırmıştı. Bu gelişme sonrası Alaca Belediyespor yönetimi dosyayı Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na taşıyarak itiraz etti.

Bugün Amatör Futbol Disiplin Kurulu 8 Mart tarihli kararlarını açıkladı. AFDK’dan yapılan açıklamada, “Alaca Belediye Spor itirazı hakkında, 04.02.2024 tarihinde oynanan 1. Amatör Lig (Çorum) Alaca Belediye Spor – Gençlik Mimar Sinan Spor müsabakasında, itirazın reddine, Çorum İl Disiplin Kurulu kararının onanmasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklanan bu karar sonrası ligi 39 puanla aynı sırada tamamlayan Mimar Sinanspor ile Gülabibeyspor arasında yaşanan şampiyonluk yarışı ikili averaj ile üstün olan Mimar Sinanspor lehine sonuçlanmış oldu.