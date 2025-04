AFAD tarafından İl merkezindeki okullarda öğrencilere yönelik Afet farkındalık eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerin ardından uygulamalı olarak gerçekleştirilen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatları, öğrenci ve öğretmenlerin olası bir depremde doğru hareket tarzlarını öğrenmesini sağladı.

Tatbikatlarda özellikle panik yapmadan hızlı ve güvenli tahliyenin önemi üzerinde duruldu. Okullardaki eğitimler ve gerçeğini aratmayan tatbikatlarla, vatandaşların afetlere karşı farkındalığı güçlendirildi.

AFAD, ayrıca AHL Park AVM’de kurduğu bilgilendirme standında, köpük strafor malzemelerle oluşturulan gerçekçi enkaz simülasyonu ile dikkat çekti. Ziyaretçiler, simülasyon alanında deprem sonrası yaşanabilecek yıkım boyutlarını yakından görme fırsatı buldu.

Standı ziyaret eden vatandaşlara AFAD görevlileri tarafından deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ayrıntılı olarak aktarıldı. Aynı zamanda, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar ve malzemeler tanıtılarak vatandaşların afetlere hazırlık bilinci artırıldı.

AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara afet öncesi, sırası ve sonrasında alınacak tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Yetkililer, afet bilincinin artırılmasının, deprem kaynaklı zararları azaltmadaki rolüne dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Ülkemizin deprem gerçeğiyle her an karşı karşıya kalabileceğimiz unutulmamalı. Deprem öncesi hazırlıkların yapılması ve düzenli tatbikatların gerçekleştirilmesi, olası afetlerde can ve mal kaybını büyük ölçüde azaltıyor” ifadelerini kullandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ