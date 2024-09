Kenan Taşkın TÜİK’in verdiği rakamların halkın ekonomik gerçekliğini yansıtmadığını ve bu durumun emekçileri olumsuz etkilediğini de vurguladı.

TÜİK rakamlarının gerçek dışı olduğunu dile getiren Anadolu Eğitim Sendikası Başkanı Taşkın bu rakamların emekliden çalışanına kadar herkesi etkilediğini hatırlatarak; “TÜİK’in rakamsal verileri nasıl bir hayat yaşayacağımızı belirliyor. Her evde yankı buluyor. Açıklanan gerçek dışı rakamlar ömrümüzden, emeğimizden götürüyor” dedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan ve tepkilerini dile getiren bir mektubu da TÜİK’e gönderen Kenan Taşkın şu görüşlere yer verdi: “Maaşlarıyla hayata tutunmaya çalışan, ailesinin geçimini sağlayan, çocuğunu okutan, evlendiren, torununa harçlık veren çalışanlar ve emekliler TÜİK enflasyonuna göre yaşamak zorunda kalmaktadır. Gerçekleri yansıtmayan, bağımsız araştırma grupları ile aralarında uçurumlar olan enflasyon oranları hayatı işin içinden çıkılmaz hale getirmektedir. 2024 Temmuz ayında TÜİK’in açıkladığı 5.845 TL ev kirası bedelinin gerçekle ilgisi olmadığını cümle âlem bilirken TÜİK’in enflasyonu düşük göstermek adına girdiği bu çabayı kınıyoruz. Bunun için açıklanan ev kirası ile günümüzde ancak bir maket evde kalınabilir. TÜİK’in açıkladığı 2024 Ağustos enflasyon oranı %2.47,yıllık %51.97 iken ENAG ağustos ayını %3.47, yıllık %90.35 olarak açıklamıştır. TÜİK yine şaşırtmamıştır.

TÜİK, siyasetin değil milletin gerçeklerini görmelidir, marketteki, pazardaki, giyimdeki yangını göstermelidir. Okulların açıldığı şu günlerde okul masraflarının maaşıyla geçinen çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkisini doğru göstermelidir. Bu kutsal bir görevdir. Çünkü evimize götüreceğimiz ekmek, çocuklarımızın boğazından geçecek yemek TÜİK’in verileri ile belirlenmektedir. TÜİK’i gerçek enflasyon oranlarını açıklamaya davet ediyoruz.

Tarihi 1926 yılına dayanan TÜİK’in ülkemizde en köklü kurumlardan olduğunun biliyoruz. Yaptığı görevler anlamında da önemli bir hizmet veren TÜİK, ülkemizin çeşitli konularda strateji geliştirmesine katkı sunduğu gibi hepimizin hayatına dokunan önemli kararlara da imza atmaktadır. Bu kararların başında da hiç şüphesiz aylık olarak açıklanan sonrasında 6 aylık ve yıllık hesaplanan enflasyon oranları gelmektedir.

Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş artışlarının belirlendiği bu rakamlar; her evde, her sokakta yankı bulmaktadır. Sizlerin rakamsal verileriniz memurun, emeklinin ve onların ailelerinin hayat verilerini, kalitelerini belirlemekte. Yani sizler, bir memurun, memur emeklisinin ve ailesinin ne kadar, hangi kalitede gıda tüketeceğine, borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine, bütün kademedeki öğrencilerinin kitaplarını alıp alamayacağına, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını giderip gideremeyeceğine, pazardan kaç kilo domates alması gerektiğine, kasabın yolunu unutup unutmayacaklarına torunların harçlık alıp alamayacağına, kira artırım zamanı geldiğinde kara kara düşünüp düşünmeyeceğine velhasıl insan olarak azami hayat sürdürebilmesi için lazım gelen her şeyi belirleyen konumundasınız. Bunları elbette ki biliyorsunuz.

Ancak bilmek size ıstırap vermiyor. Bilen kişi ıstırap da çeker. Doğru ile yanlışın ayrımını yapmak için sorumluluk alır. Biz sizde bu anlayışı göremiyoruz. Yaptığınız enflasyon araştırmaları ve elde ettiğiniz sonuçlar gerçeklerle, pazarla, marketle hiç uyuşmuyor.2023 yılında yıllık enflasyonu TÜİK %64 olarak açıklarken bağımsız araştırma grubu %127 olarak açıklamıştır. Benzer şekilde 2024 yılının ilk altı ayında oluşan enflasyonu TÜİK %24.73 olarak açıklarken bağımsız araştırma grubu %41.16 olarak açıklamıştır.

2024 Temmuz ayında ev kirasını 5.845 TL, uzman doktor muayenesini 34 TL, 1 LT zeytinyağını 114 TL olarak açıkladınız. Bu fiyatlarla gerçek hayatta karşılaşmanın mümkün olmadığını bilmek için istatistik hesaplamalara gerek olmadığını siz de bilirsiniz.

Şunu unutmayın ki kurumdan işinizi bitirip dışarıya çıktığınızda pazarda, markette, caddede, iş yerlerinde dolaştığınızda elinde filesi ile en ucuz patatesi, soğanı almak için dolaşan insanlar gördüğünüzde, aldığı maaş yetmediğinden dolayı virane evlerde oturanlarla karşılaştığınızda, kasabın önünden geçip giden insanlara tanık olduğunuzda siz de bu tablodan sorumlusunuz.

Eksik açıkladığınız her rakam sabit gelirli olan emekli, memur ve asgari ücretlinin cebinden aldığınız paraya tekabül etmektedir. Sizleri bir devlet memuru olduğunuzdan dolayı görevinizi doğru yapmaya, sahadaki gerçeklerle orantılı rakamlar açıklamaya davet ediyoruz.

Ya sahadaki gerçek verileri açıklayın, ya da fiyat karşılaştırması yaptığınız marketleri, kasapları, manavları, kiralık evleri vb.. açıklayın sabit gelirliler de ihtiyaçlarını oradan karşılasın!”

