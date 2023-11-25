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Konu ile ilgili açıklama yapan Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Nihat Örs, “Bu yıl 19. kez verdiğimiz ödülümüzü cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin gurur kaynağı olan öğrenci ve öğretmenlerimize özgüven, başarma azmi kazandıran Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamıza vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Örs, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Beni bu ödüle götüren Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir’dir, diyerek Nobel Ödülü’nü Anıtkabir’e takdim eden Sayın Aziz Sancar Hocamız, çalışmalarıyla ülkemize, eğitimcilerimize, öğrencilerimize yol göstermiştir. Türk insanın kendine güvendiğinde başarılı olacağını bir kez daha dünya çapında ispat etmiştir. Bundan dolayı Cumhuriyetimizin 100.Yılını kutladığımız bu günlerde Başöğretmenlik Onur Ödülünü Sayın Aziz Sancar Hocamıza verdik. Kendisi de böyle bir ödülü almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Bu ödül vesile ile Anadolu Eğitim Sendikası olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.”