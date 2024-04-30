Çorum’da 18 yıl boyunca futbolcu, spor yöneticisi, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı olarak hizmet eden, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcılığı’ndan emekli Adnan Beyazıt’ın eşi, Çorum Kız Meslek Lisesi’nde yine 18 yıl öğretmenlik yapmış olan Semra Beyazıt (83), dün saat 10.00 sıralarında, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, akciğer yetmezliğine bağlı olarak 20 gün süren tedavi sürecinden yenik çıktı ve hayata veda etti.

Hepsi de Çorum doğumlu Gonca isimli bir kız çocuk ile Ferda ve Renda isimli ikiz erkek çocukların annesi olan Samsun Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenliğinden emekli Semra Beyazıt’ın cenazesi, bugün, Atakum’daki evinin önünde yapılacak törenden sonra Pelitköy Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Pelitköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi