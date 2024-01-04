Düzce’de çok kültürlü yaşamın unsurlarından biri olan Çerkesler için kültür merkezi inşa ediliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Adige Kültür Derneği’nin girişimleri ile yapılan proje hazırlığı sonunda Arapçiftliği Mahallesi'nde belirlenen yere inşaat için temel atma töreni düzenlendi.

“KÜLTÜREL KİMLİĞİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ”

Kuzey Kafkasya’dan ayrılarak Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yeni bir hayat kuran Çerkeslerin geçmişte yaşadıklarından söz eden Başkan Özlü, "Bugün burada olmamıza vesile olan, Çerkes kardeşlerimizin kültür aktarım merkezi olacak bu güzide mekanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 1864 yılında Rusya’nın yayılmacı politikasının bir sonucu olarak Kuzey Kafkasya’yı yurt edinmiş Çerkesleri sürgüne zorlaması ve sistematik bir soykırıma uğratması yakın tarihimizin en büyük acılarından biri olmuştur. Yaşanan acılardan kurtulan Çerkes kardeşlerimiz Türkiye, Ürdün, Suriye, Filistin, Irak gibi Asya’nın bir kısmı ve Ortadoğu’da kendilerine yeni bir yaşam kurmuşlardır. Özellikle Türkiye’de büyük bir kısmı batı illeri; Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale gibi şehirlerinde yaşam kurarken, Çorum, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri gibi doğu kanatta da kendilerine yer edinmişlerdir. Yerleştikleri bölgelerde kendi kültür ve dillerini korumuş, etkileşimde bulunmuş ve ülkemizin önemli bir etnik rengi olarak akıllarımıza kazınmışlardır. Saygı kültürünün en önde gelen temsilcileri diyebileceğimiz Çerkes kardeşlerimizin birçoğu Düzce’mize yerleşmiş ve şehrimizin kurulması, gelişmesi ve birlikte yaşam kültürünün oluşmasında büyük etki göstermişlerdir" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesimi ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Adige Kültür Derneği yönetiminin konuklara ikramları ile organizasyon sona erdi.