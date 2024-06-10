Eğitim-İş’in geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunda Şube Başkanı seçilen Tuba Üreyen ve yeni yönetim kurulu üyelerine kutlama ziyaretinde bulunan ADD Başkanı Uğur Demirer, kendisinin sendikanın Çorum’da kurucu başkanı olduğunu hatırlatarak, sendikanın bugünlere geliş sürecini anlattı. Demirer ve beraberindekiler, yeni yönetime başarılar diledi.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen ise sendikal mücadeleye omuz veren, sendikanın bugünlere gelmesinde ve güçlü bir oluşum haline bürünmesine katkıda bulunan tüm geçmiş dönem şube başkanlarına teşekkür ederek, aldıkları görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını dile getirdi. Üreyen, nazik ziyaretlerinden dolayı ADD Şube Başkanı Demirer ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette Uğur Demirer’e; CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, şube yöneticilerinden Orhan Ateş, Kubilay Olcan, dernek üyeleri; Kenan Özcan ve İrfan Olukçu da eşlik etti.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK