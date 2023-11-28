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Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 13.00’te başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Sadık Arda dışında tüm futbolcular katıldığı belirtildi. Antrenmanın ısınma ile başlayıp 5’e 2 top kapmanın ardından 4 minyatür kaleli oyunla devam ettiği, son bölümde ise yarı sahada maç yapıldığı kaydedildi. Altay maçında uzun süre oynayan futbolcuların yarı saha maçında yer almayıp idmanı tamamladıkları ifade edildi.

Ahlatcı Çorum FK yarın yapacağı idmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.