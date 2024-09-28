Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 7’nci hafta maçında yarın akşam Adanaspor’a konuk olacak olan Ahlatcı Çorum FK’da hedef mutlak galibiyet.

Milli ara dönüşünde Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerek ilk galibiyetini alan ancak geçtiğimiz hafta sahasında Kocaelispor’a 2-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşatan Ahlatcı Çorum FK, Adana deplasmanında çıkış arayacak. Hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla yapan kırmızı-siyahlı ekip, bugün öğleyin Ankara’dan uçakla Adana’ya gidecek. Kocaelispor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Durel Avounou takımdaki yerini alamayacak.

Teknik direktör François Ciccolini ile yolların ayrılmasından sonra yedinci kez göreve getirilen Kemal Kılıç nezaretindeki ilk sınavını Ahlatcı Çorum FK’ya karşı verecek olan Adanaspor’da da hedef galibiyet. Turuncu-beyazlı ekip Çorum FK karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor.

6 puanlı 15’inci sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 5 puanlı 19’uncu sıradaki Adanaspor arasında, yarın akşam Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden İlker Yasin Avcı yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta İlker Yasin Avcı’nın yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Mehmet Kapluhan ve Rize bölgesinden Selahattin Altay yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Yakup Özhan da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.