Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güney Tribün Kale Arkası ve Sağ Kapalı Tribün için bilet satışı yapılmıyor. Kapalı tribündeki kombine bilet sahipleri Kuzey Kale Arkası ve Kapalı Sol Tribüne giriş yapacak. Ahlatcı Çorum FK biletleri, Adanaspor passolig kartları hariç diğer tüm Passolig kartları ile alınabilecek. Misafir biletleri ise yalnızca Adanaspor passolig kartı ile alınabilecek. Bir taraftar farklı T.C. kimlik numaraları girerek 5 bilet alma hakkına sahip olacak.

Bilet fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kuzey Kale Arkası 50, maraton 100, sol kapalı 200, VİP A-B-D tribün biletleri 300, misafir tribün biletleri ise 65 liradan satılıyor.