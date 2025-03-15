“Sivil Savunmaya verilen önem, insana verilen değerin göstergelerindendir” mottosu uyarınca yaşanan doğal afetlerin çağdaş bir sivil savunma sisteminin gerekliliğini ortaya koyması nedeniyle AFAD’ın önemli görevleri yerine getirdiğinin anaokulu miniklerince öğrenilmesi amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler arama-kurtarma araçlarını yakından inceleyerek bilgi aldı. Ayrıca afet anında nasıl güvenli kalınabileceği konusunda da bilgi verilen miniklere yangın, deprem ve diğer acil durumlarda anlatıldı.

Çorum Özel Ada Koleji yetkilileri yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Doğal afetlerle ilgili eleman ve teknik donanım eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi de geleceğimiz açısından önemlidir. Ülkemizde sıklıkla meydana gelen doğal afetler, deprem, sel gibi felaketlere karşı hazırlıklı olmanın, gerekli önlemleri zamanında almanın, uygulamaya koymanın ve arama-kurtarma hizmetlerinin yeni bir anlayışla yapılandırılmasının yaşamsal önemini gözler önüne sermiştir.

Vatandaşların bilinçlendirilmesi, anaokulundan başlayarak sivil savunma eğitimine önem verilmesi, kamu ya da özel tüm kurum ve kuruluşlarda sivil savunma eğitimine süreklilik kazandırılmasının zorunluluğunu ve toplumun her kesiminin bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğine, sorumluluk içerisinde hareket edeceğine inanıyoruz. Bu kapsamda anaokulu öğrencilerimize yönelik bu gezi düzenlenmiştir”

Editör: KEMAL YOLYAPAR