Ülkemizin savunma sanayi sektöründe bir yıldız gibi parlayan ve alanında ihracat rekortmeni olan Sungurlu merkezli Arca Savunma, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olarak gösterilen SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki SAHA EXPO 2026’ya katılmaya hazırlanıyor.

İki yılda bir düzenlenen fuar, bu yıl beşinci kez 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 100 bin metrekareyi aşan sergi alanında kapılarını açacak. Fuar, yerli ve milli üretim gücünü temsil eden firmalarla dünyanın önde gelen sanayi liderlerini aynı çatı altında buluşturacak.

Arca Savunma’nın, yenilikçi çözümlerin tanıtılacağı fuarda, sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedeflediği bildirildi.