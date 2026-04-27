Çorum Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği Korosu, kuruluşunun 25. yılını özel bir konser programıyla kutladı.

Çeyrek asırlık sanat yolculuğunu geride bırakan koro, Çorum’un kültür ve sanat hayatına kazandırdığı değerleri, düzenlenen görkemli konserle bir kez daha ortaya koydu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın önemli kültürel temsil unsurlarından biri olan Türk Sanat Müziği Korosu, 25 yıllık süreçte gerçekleştirdiği sayısız konser ve etkinlikle hem kurumun sosyal sorumluluk anlayışına hem de şehrin kültürel zenginliğine katkı sağladı. Gerçekleştirilen 25. yıl konseri de bu köklü birikimin ve emeğin sahneye yansıması oldu.

Konserin şefliğini, koronun kuruluşundan bu yana büyük bir özveriyle yerine getiren Ecz. Enver Leblebicioğlu üstlendi. Uzun yıllara dayanan sanat tecrübesi ve disipliniyle koronun gelişimine önemli katkılar sunan Leblebicioğlu, özenle hazırlanan repertuvar ile davetlilere unutulmaz bir Türk Sanat Müziği gecesi yaşattı.

Çorum il protokolünün yoğun katılım sağladığı konserde, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri büyük bir başarıyla icra edildi. Salonun tamamını dolduran davetliler, seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik ederek geceye ayrı bir coşku kattı.

Konserin sonunda Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte, Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ecz. Enver Leblebicioğlu’na çiçek ve plaket verdi.

Vali Çalgan, Başkan Aşgın ve TSO Başkanı Başaranhıncal, 25 yıllık sanat yolculuğuna katkıları nedeniyle Leblebicioğlu’nu tebrik ettiler.

Konserin sunuculuğunu emekli banka müdürü Murat Efe yaptı.

Saz heyeti şu isimlerden oluştu:

Kemanlar: Aycan Bilgener, Mehmet Akif Çıta. Udlar: Ahmet Demirci, Ayşe Coşkuner, Bengül Kestek Yüceel, Serpil Kadife. Gitar: Alparslan Yıldız. Kanun: Şevket Öncül. Ritimler: Harun Şahin, Sefer Kalkan, Sema Dinç. Tambur: Nuri Sezikli. Klavye: Levent Coşkuner. Ney: Mustafa Erzen. Klarnet: Suat Esgin.

Koro elemanları ise şunlar:

Didem Leblebicioğlu Özel, Dilek Kelam, Emine Kestek, Esin Tufan, Feray Aydoğdu, Fatma Çöplü, Funda Güllü, Gönül Sancar, Gülden Arzoğlu, Gülsevil Coşkun, Gülsüm Kalender, Hümeyra Balaban, Leyla Tuluk, Melike Ünver, Neval Erkoç, Nihayet Kış, Nimet Hayta, Nuran Kural, Nuran Özkaya, Nurhan Çakmak, Nurhan Kayılı, Özlem Afat, Özlem Özkurt, Öznur Özyetkin, Raika Kayısı, Sakine Merzifonlu, Selma Eliaçık, Songül Öztürk Turan, Şenel Topalak, Yasemin Çirpi, Yeter Şahin.

Abdulkadir Kuşçu, Bahadır Özkan, Celal Ertan, Ebubekir Atalay, Erdoğan İlyaslı, Fatih Metin, Hamit Çakmak, Hayati Kır, Kamil İdikut, Levent Kol, Mehmet Atlan, Mehmet Türkoğlu, Murat Aşgın, Murat Özkaya, Murat Yıldırım, Mustafa Mertcan Kılıçlı, Ömer Kadife, Şeyhmus Aslan, Tayfun Özsüer, Türker Cengiz, Uğur Amasyalı, Ünsal Arslan, Yusuf Çilingir, Zafer Aydoğdu.

Konser, Koro’nun seslendirdiği Sultaniyegâh makamında şarkılarla başladı: Al sazını sen sevdiceğim, Kaçıncı fasl-ı bahar bu, Biz Heybeli’de her gece mehtaba çıkardık, Aşkın karanlık yolunda…

Melike Ünver ve Levent Kol, “Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini”, Murat Yıldırım “Artık yeşerecek bir dalım yok”, Tayfun Özsüer “Zehretme hayatı bana cananım”, Yasemin Çirpi “Rüzgar uyumuş ay dalıyor” şarkılarını okudular.

Zeki Müren’in “Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu” şarkısı, izleyiciler tarafından coşku içinde seslendirildi.

Songül Öztürk Turan “İçin için yanıyor”, Nuran Özkaya “Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan” şarkılarını sundular. Koro’nun “Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime” şarkısıyla birinci bölüm sona erdi.

Nihavend ve Hicaz şarkıların yer aldığı ikinci bölüm, Murat Özkaya’nın sunduğu “Bir mevsim o yollardan o yaz bahçelerinden” şarkısıyla başladı. Didemn Leblebicioğlu Özel “Dışarda bir yaz yağmuru”, Nimet Hayta “Mazi kalbimde bir yaradır”, Koro “Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül”, Emine Kestek ve Yusuf Çilingir “Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar”, Murat aşgın “Aldattın beni seviyorum diye”, Gülsevil Coşkun “Sormamışsın hiç kimseden”, Uğur Amasyalı “Hiçbir şeyde gözüm yok”, Nurhan Çakmak “Söyleyemem derdimi kimseye”, Gülden Arzoğlu “Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin” şarkılarını okudular. Konser, Yeter Şahin’in seslendirdiği Neşet Ertaş’ın “Bahçe duvarından aştım” türküsüyle, ayakta yoğun alkışlar arasında sonlandı.

Şef Enver Leblebicioğlu yönetiminde TSO Türk Sanat Müziği Topluluğu, protokol tarafından izlenen Cuma akşamı ilk konserinde…

Ecz. Enver Leblebicioğlu…Koro Şefliğinde çeyrek asır…

Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Salonu’nda seçkin konuklar…

Sol başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın…Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Didem-Çetin Başaranhıncal çifti…

Solist Murat Özkaya mikrofonda…

Solist Uğur Amasyalı…

Solist Gülden Arzoğlu…