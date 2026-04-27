MKE Genel Müdürü, hemşehrimiz İlhami Keleş, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda, ileri mühendislik ve yüksek teknoloji içeren 52 yeni ürünle yer alacaklarını, 9 ürünün lansmanını gerçekleştireceklerini söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin ulaştığı seviyenin ve Türkiye Yüzyılı savunma vizyonunun bu fuarda, küresel ölçekte sahneye çıkacağını vurgulayan İlhami Keleş, 120’den fazla ülkeden 1.700’ün üzerinde katılımcının yer alacağı bu stratejik platformda, 200’den fazla yeni ürün lansmanının sunulacağını ve sektörün ihracat hedefini 8 milyar doların üzeri olarak belirlediklerini ifade etti.