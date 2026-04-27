Çorum’un kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunan eğitimci-ressam Nilgün Ayşecik Çevik, sanat yolculuğuna adım atışının 50. yılını, 26. kişisel sergisi ile kutluyor.

Nilgün Ayşecik Çevik, 50. yıl sergisini 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak kokteylle, Ankara Sevgi Sanat Galerisi’nde açacak.

1958 Çorum doğumlu olan Nilgün Ayşecik Çevik, Samsun Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden 1979’da mezun oldu. Anadolyu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Ebru tekniğine yönelerek bu alanda farklı yorumlar geliştirdi. Çalışmalarını kendi kurduğu N’ART Galeri’de sürdürüyor.